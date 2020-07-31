Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tufanbeyli Caddesi'nde Mehmet Songu'ya ait iş yerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma