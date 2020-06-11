Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı ADANA - Adana'da, iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi Ege Bağatur Kavşağı'nda husumetli iki grup arasından çıkan tartışma kavgaya dön