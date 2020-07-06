Adana'da sıcak hava, sahile akın ettirdi ADANA - Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçesinde vatandaşlar sıcak hava nedeniyle sahillere akın etti. Vatandaşlar, Akdeniz'e kıyısı olan Yumurtalık ve Akdeniz ilçelerindeki sahillere yöneldi. Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Vat