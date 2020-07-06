Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı ADANA - Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerine operasyon düzenledi.Adreslerde 112 şişe sahte