Adana'da pompalı tüfekle polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri yakalandı ADANA - Adana'da, ellerinde pompalı tüfek bulunan ve motosikletle polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde ellerinde pompalı tüfek olan 2 kişinin bulunduğu