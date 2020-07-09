Adana'da polisten kaçan iki şüpheliden biri yakalandı ADANA - Adana'da polisten kaçarken taşıdıkları tabancaları yere atan iki şüpheliden biri yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Asri Mezarlığı içinde devriye gezen Yunus timleri, iki şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.Yaya olar