ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkilikleri öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ile Denetimde Serbestlik Müdürlüğünce kamu hizmeti tedbiri uygulanan hükümlüler, şehitliğe çiçek dikti, bakım ve temizliğini yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Mahmut Kıran, yaptığı açıklamada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi şehitlikte çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.







