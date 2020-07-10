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Adana'da polis cinayet zanlısını yüz tanıma sistemiyle buldu

Yakalanan katil zanlısı tutuklandı, azmettirici olduğu ileri sürülen kişiye ev hapsi cezası verildi - Şüphelinin olaydan bir gün önce bölgede keşif yapmak için maktulün yanına gidip tıraş olduğu ve sonrasında birlikte çay içip sohbet ettiği belirlendi

Adana'da polis cinayet zanlısını yüz tanıma sistemiyle buldu
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ADANA - Adana'da berber kalfasını çalıştığı iş yerinde tabancayla vurarak kaçan zanlıyı polis, yüz tanıma sisteminden belirleyerek, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen kişiyle birlikte yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kiyga'nın (44), önceki gün kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından iş yerinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekip, bölgedeki güvenlik kameralarınca görüntülenen firari zanlının kimliğini tespit etmek için yüz tanıma sistemini kullandı.

Farklı açılardan elde ettiği şüpheliye ait görüntüleri sistemde tarayan ekip, farklı suçlara karışmış kişilere ait yaklaşık bin fotoğraf karesi arasından zanlının "uyuşturucu", "hırsızlık", "tehdit" ve "yaralama" gibi olaylardan emniyette 21 suç kaydı bulunan Güney T. (24) olduğunu saptadı.

- Katil zanlısı, motosiklet gasbederek kaçmış

Ekip, saldırının ardından olay yerinden kaçarken Suriye uyruklu bir kişinin de motosikletini gasbettiği bilgisine ulaştığı şüpheliyi, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde sokakta yakaladı.

Zanlı Güney T'nin ifadesinde, Mesut T'nin (35), Aytekin Kiyga'dan alacağı bulunduğunu ancak tahsil edemediğini, gözdağı vermesi için ayaklarından yaralamasını istediğini iddia etti.

Cinayetten bir gün önce bölgede keşif yapmak için maktulün yanına gidip tıraş olduğu ve sonrasında birlikte çay içip sohbet ettiği belirlenen şüphelinin ifadesinde, olay esnasında panikleyip maktule bilinçsizce ateş açtığını söylediği öne sürüldü.

Ekip, zanlının ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu gerekçesiyle Mesut T'nin peşine düştü.
Mesut T'nin merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda otomobille seyir halinde olduğunu saptayan ekipler, bölgeye giderek araştırma başlattı.

Polisler, şüphelinin içinde olduğu aracı yolda görüp "dur" ihtarında bulundu.

İkazlara uymayıp kaçan şüpheli, bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin desteğiyle aracın önü kesilerek yakalandı.

- Kendisine tuzak kurulmak istendiğini iddia etti

Şüpheli Mesut T'nin ise ifadesinde, olayla ilgisinin bulunmadığı ve kendisine tuzak kurulmak istendiğini savundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde ayrı ayrı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Güney T. tutuklandı, azmettirici olduğu iddia edilen Mesut T. hakkında ise ev hapsi cezası verildi.

Kentteki bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kiyga, 2 gün önce iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.


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