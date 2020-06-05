Adana'da PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ö.Y, B.A. ve M.Ş. ile avukatları hazır bu