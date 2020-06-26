Adana'da PKK şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi ADANA - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, tutuksuz şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Savcılıkça, terör ör