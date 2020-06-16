Adana'da PKK propagandasına hapis cezası ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar M.D. ve İ.K. ile avukatları hazır bulundu.Sanık