ADANA - Adana'da özel güvenlik görevlisinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3’ü tutuklu, 7 sanığın 20'şer yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah G, Esvet G. ve Refik G. bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz 3 sanık ile hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa G'nin gelmediği duruşmada sanık savunmaları alındı.

Özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un öldürülmesiyle ilgi ve alakasının olmadığını iddia eden Refik G, "Öldürülen Bahattin Erol'un oturduğu adresin araştırılması ile ilgili kimse benden herhangi bir yardım talebinde bulunmadı. Öldürme olayı ile ilgili Adana'ya da gitmiş değilim." dedi.

Eski savunmalarını tekrarlayan Esvet G, özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'u kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Abdullah G. ise suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın tutuklulukları ile hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa G'nin yakalama emrinin devamına karar verdi. Duruşma, tanıkların ve müştekilerin dinlenmesi için ertelendi.

- Olay

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta 24 Temmuz 2019'da özel güvelik görevlisi Bahattin Erol (29) aracında silahla öldürülmüştü. Özel güvenlik görevlisini kan davası nedeniyle öldürdükleri iddia edilen sanıklar hakkında dava açılmıştı.



