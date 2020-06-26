Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi ADANA - Adana'da otoyol kenarında yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kenarda park halindeki bir otomobilin yandığını gören sürücüler, durumu polis ve itfaiye