Adana'da otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.Toros Mahallesi'ndeki iş yerine otomobiliyle gelen Oktay Parlak, aracın kapılarını kilitlemeden içerisindeki malzemeleri taşıdı.Bir süre sonra o