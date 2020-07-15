Adana'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı ADANA - Adana'da bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 LDY 89 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda trafik ışık