ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu iki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 FD 304 plakalı otomobil Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde Mehmet Utku Çoban'ın (13) kullandığı bisiklete çarparak olay yerinden kaçtı.
Kazada bisiklet sürücüsü Çoban ve arkasında bulunan 11 yaşındaki Mert Çoban yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay sonrası kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.