Adana'da otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu iki çocuk yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 FD 304 plakalı otomobil Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde Mehmet Utku Çoban'ın (13)