GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Adana'da motosikletli polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı teröristin eylemleri gerekçeli kararda

Kentte 4 sene önce polis memurunun motosikletle evrak dağıttığı sırada tabancayla vurularak şehit edildiği saldırıda örgüt üyelerini yönlendirdiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Hatice K. hakkındaki gerekçeli karar yazıldı - Kararda ifadesi

Adana'da motosikletli polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı teröristin eylemleri gerekçeli kararda
17 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ADANA - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 4 yıl önce polis memurunun mahallede motosikletle evrak dağıttığı sırada tabancayla vurularak şehit edildiği saldırıda teröristleri yönlendirdiği iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Hatice K. hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın terör örgütü PKK ve elebaşılarından Murat Karayılan ile bağlantısı anlatıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.

Tanık beyanları, delil değerlendirmesi, sanıkların ifadeleri ve hukuki durumu gibi kısımların da bulunduğu 17 sayfalık gerekçeli kararda, sanık Hatice K'nin kırsal alanda özel eğitim aldığı, "Rojda" kod adını kullandığı ve örgütün eylemlerinde aktif rol üstlendiği belirtildi.

Kararda, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Suriye uyruklu terörist R.A'nın üzerinde dijital materyal bulunduğu, flash bellekteki incelemede terör örgütüne katılan kişilere ait öz eleştiri, öz geçmiş ve sicil bilgilerinin tespit edildiği, bunlar arasında Hatice K'nin de yer aldığı bildirildi.

Gerekçeli kararda itiraflarına yer verilen gizli tanık "Alanya", terör örgütü PKK'nın 2016 yılı şubat ayında kırsal alanda özel eğitim alan "Evin" kod adlı örgüt üyesini eylem amacıyla Adana Gülbahçesi Mahallesi'ne gönderdiğini ve "Evin"in HDP temsilciliğinde örgüt tarafından "güvenilir kişi" kabul edilen şahıslarla çok sayıda toplantı yaptığını belirtti.

Toplantılarda, Güneydoğu'da süren operasyonlara tepki amaçlı Adana'da polislere silahlı eylem planlandığını, gün boyu mahalle aralarındaki bakkallara ekmek dağıtan fırın çalışanı "Ferhat" kod adlı örgüt mensubunun Dağlıoğlu Polis Merkezindeki polislerin kullandığı güzergahlarda keşif yaptığını anlatan gizli tanık, şu beyanlarda bulundu:

"Polislere yapılacak silahlı eylem öncesi 'kadro' diye tabir edilen 'Evin' isimli örgüt mensubu, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. O yakalanınca yerine örgütün kırsal alanında özel eğitimler aldığını bildiğim 'Rojda' kod adlı Hatice K, Gülbahçesi'ndeki eylemleri kaldığı yerden devam ettirmek için görevlendirildi. Rojda, mahallede YDG-H sorumlusu olarak görev yapan 'Ozan' kod adlı şahısla irtibata geçti. Polislere yapılacak silahlı eylemin aktif hale getirilmesi için toplantı yaptı.''

- Talimatlar örgüt elebaşı Karayılan'dan

Gizli tanık "Alanya", polislere yönelik saldırı için 19 Mayıs 2016'da "Rojda", "Ozan", "Ferhat" ve "Tuncer" kod adlı örgüt mensuplarının portakal bahçesinde bir araya geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Rojda, toplantıya katılan şahıslara 'Murat Karayılan'ın talimatıyla bütün unsurlar bulundukları bölgede eylem gerçekleştirecekler, bu amaçla biz de daha önceden 'Evin' arkadaşın planlamasını yaptığı silahlı eylemleri gerçekleştirelim.' dedi. Toplantı esnasında polisin öldürülmesi için görev dağılımları yapıldı. Rojda tarafından Ozan, Ferhat ve Tuncer'e saldırı için gözcülük görevi verildi. Ozan, kaskları toplantı başlamadan önce portakal bahçesine getirdi. Ferhat, toplantıya polise karşı kullanılması için iki tabanca getirdi. Tuncer'e ise gözcülük görevinde kullanmak üzere eski tip tuşlu telefon ile başkasının üzerine kayıtlı açık hat verildi. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Ozan getirdiği motosiklet ve iki kaskı portakal bahçesinde bir yere gizledi. Polise yapılacak silahlı eyleme son şekli verildi. Eylem 20 Mayıs 2016 günü sabah yapılacaktı."

Belirlenen günde Ferhat ile Ozan'ın portakal bahçesine yaya olarak geldiğini ve bir önceki gün buraya gizledikleri kaskları alıp ayrıldıklarını söyleyen gizli tanık, şunları ifade etti:

"Tuncer, önceden planlandığı gibi civardaki bir iş yerinin önünde gözcülük yapmaya başladı. İnfazı gerçekleştirilecek polisin Obalar Caddesi'ndeki geliş ve gidişleriyle ilgili bir gün önce kendisine verilen açık hat üzerinden Ozan'a bilgiler veriyordu. Tuncer, saat 10.00 sıralarında polis memurunun kullandığı motosikletle Gülbahçesi-Kanal istikametinden Cuma Pazarı istikametine doğru geldiğini Ozan'a söyledi. Bu konuşma sonrası Ozan ve Ferhat motosikletle polis memurunu takip ederek Tuncer'in beklediği yerin önüne kadar geldiler. Ferhat, bu sırada elindeki tabanca ile polis memurunun üzerine doğru yaklaşık 14-15 el ateş etti.

Polis yere düştü, daha sonra Ozan ve Ferhat geldikleri siyah renkli plakasız motosikletle kaçtı. Eylemin gözcülüğünü yapan Tuncer, bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı."

- İnkar odaklı savunma cezadan kurtarmadı

Kararda sanığın sahte kimlikle yakalandığı, üzerinden örgütsel nitelikli şifreli notların ele geçirildiği, Irak'ın kuzeyindeki Gare kampında faaliyet yürüttüğü tespiti yer aldı.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu kaydedilen kararda, Hatice K'ye üst sınırdan 9 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı bildirildi.

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 20 Mayıs 2016'da Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli Yılmaz Bozkurt (45), motosikletle evrak dağıttığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Saldırının ardından saldırının faillerini yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan Hatice K, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bozkurt'un şehit edilmesiyle ilgili biri firari 4 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede dava açılmıştı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA KARAAĞAÇ PAZARI AÇILDI - BAŞDEĞİRMEN'DEN ZİYARET '' ESNAFI MUTLU GÖRDÜK''
ISPARTA BAŞKA BİR GÜZEL DEMEK - ISPARTA TANITILDI VİDEO HABER
Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek
yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi
Gül Bahçeleri İlk Misafirlerini Ağırladı
BALIĞIN ISPARTA'DAKİ ADI GÖZDE
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDA YENİ KARARLAR...
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyurular yapıldı
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren haber!
EN SÜPER SÜPÜRGE TAMİR BAKIM SERVİSİ
Isparta'da Yeni Sanayi Sitesinde asfalt çalışması
Isparta'da salı ve karaağaç pazarları açılıyor! tarih verildi
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR
Isparta'da 35 yıldır aşkla motosiklet tamir ediyor
TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER BAŞLADI BU FIRSAT KAÇMAZ!!!!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! süre uzayabilir
Geri Sayım Başladı! Altında Patlama Yaşanacak
Akıncılar Teknik Serviste lazerle ekran ve cam değişimi
Isparta MEM'den LGS sınavı öncesi okullarda denetim
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ısparta su arıtma cihazıISPARTA PERDE , ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldıIsparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldı02 Haziran 2020
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maskeDünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maske02 Haziran 2020
Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladıIsparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı02 Haziran 2020
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLARISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR05 Haziran 2020
Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi içinIsparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için03 Haziran 2020
Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...01 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldüKahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldü01 Haziran 2020
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması 03 Haziran 2020
Denizli'de dolandırılan yaşlı kadına altınları teslim edildiDenizli'de dolandırılan yaşlı kadına altınları teslim edildi01 Haziran 2020
Isparta'da sürücülere daha konforlu bir sürüş ve ulaşımIsparta'da sürücülere daha konforlu bir sürüş ve ulaşım01 Haziran 2020
Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildiAdana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi01 Haziran 2020
Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 10 bin lira cezaHatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza01 Haziran 2020
Isparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulunduIsparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulundu03 Haziran 2020
Adana'da askere gidecek gençlere Kovid-19 testiAdana'da askere gidecek gençlere Kovid-19 testi01 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı Kahramanmaraş'ta restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı 01 Haziran 2020
Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı 01 Haziran 2020
Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandıIsparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandı03 Haziran 2020
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındıIsparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı04 Haziran 2020
yumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyoryumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyor03 Haziran 2020
Geri Sayım Başladı! Altında Patlama YaşanacakGeri Sayım Başladı! Altında Patlama Yaşanacak05 Haziran 2020