Adana'da motosikletli iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı ADANA - Adana'da motosikletle kaçmak isteyen iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, motosikletli iki kişinin durumundan şüphelenince durdurmak