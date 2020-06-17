Adana'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı ADANA - Adana'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet Hannure idaresindeki 01 MA 5036 plakalı motosiklet, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulva