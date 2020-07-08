Adana'da markette çıkan yangın maddi hasara neden oldu ADANA - Adana'da marketteki buzdolabı nedeniyle çıkan yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Adana Büyükşehir Bele