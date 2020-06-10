ADANA - Adana'da, kırsal alanlarda, parçalı ve küçük arazilere sahip olan ve dezavantajlı coğrafi koşullarda yaşayan üreticilerin gelirlerini artırmak amacıyla planlanan "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" uygulanmaya başlayacak.

Vali Mahmut Demirtaş, uygulanmaya başlayacak olan proje öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ve projede görevli ekipten yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ülke genelinde dezavantajlı coğrafi koşullarda yaşayan üreticin gelirlerini artırmak, yaşam standartlarını yükselterek kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla Adana'nın da dahil olduğu altı ilde uygulanmaya başlayacak olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin yedi ilçede yürütüleceğini ifade eden Demirtaş, sürdürülebilir doğal kaynakların yönetimi yoluyla gerçekleştirilecek olan projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.



