Adana'da kadınların cep telefonunu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı ADANA - Adana'da iki kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki Yenibey Mahallesi'nde Bedia Y, sokakta yürüdüğü sırada yanına motosikletli iki kişi yaklaşt