Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı ADANA - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıkları öne sürülen zanlıların kent merkezindeki adresleri