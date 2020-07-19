Adana'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı ADANA - Adana'da polis ekipleri, sokakta yakaladığı şüphelinin taşıdığı pakette 2 bin 6 kaçak ürün ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticareti yaptığı