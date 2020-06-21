ADANA - Adana'da, iş yerinde gümrük kaçağı ağrı kesici hap, cinsel içerikli ürün ve sigara kağıdı ele geçirilen kişiye ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçak 16 bin ağrı kesici hap, 3 bin 864 cinsel içerikli ürün ve 1 milyon 507 bin 500 sigara kağıdı ele geçirdi, iş yeri sahibi R.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.