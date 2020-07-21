ADANA - Adana'da, incir toplamak için ağaca çıkan kişi, ağacın hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına temas edince elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1864. Sokak'ta yaşayan Ertan Tekin (50) incir toplamak için ağaca çıktı.
Tekin, incir topladıktan sonra yüksek gerilim hattına temas edince elektrik akımına kapıldı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Tekin'i hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan Tekin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.