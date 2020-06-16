Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir evde 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipl