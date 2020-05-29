Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı ADANA - Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, M.K'nin kullandığı 01 ADR 615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek G.G. ida