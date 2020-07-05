Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzeri