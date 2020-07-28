ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin, hırsızlık için girmeye çalıştığı caminin kapısındaki cama yumruk atması sonucu bileğinin kesildiği öne sürüldü.
Namık Kemal Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne hırsızlık amaçlı bir kişinin girmeye çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk ekibi edildi.
Polis, bileğinden kan akan C.B. (22) için olay yerine sağlık ekibi çağırdı.
C.B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Birçok suçtan kaydının bulunduğu öğrenilen zanlının, camiye girmek için yumruk attığı kapıdaki camı kırarken bileğinin kesildiği ileri sürüldü.