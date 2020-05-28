Adana'da havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı ADANA - Adana'da sokak ortasında pompalı tüfekle havaya doğru ateş eden iki şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde iki şüphelinin pompalı tüfekle havaya ateş açtığı ihbarı üzerine olay yerine poli