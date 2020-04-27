Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi ADANA - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı kuruluşlarda öğretmenlik yaptıkları belirlenen tutuksuz 4 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ist