ADANA - Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün "mahrem imamlarından" aldığı öne sürülen tutuksuz eski komiser yardımcısı, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı sanık S.K. ile avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık S.K. ise savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını öne sürerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, S.K'ye "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 17 bin 40 lira adli para cezası verdi. Sanık, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraat etti.