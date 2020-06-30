ADANA - Adana'da, çimento fabrikası çalışanları Türk Kızılay'ın Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ile ortak yürüttüğü kök hücre bağışı kampanyasına katıldı.

Fabrika Müdürü Levent Öncel öncülüğünde kampanyaya destek veren çalışanlardan, gezici kan bağışı ekibi numune aldı.

Kan ve kök hücre bağışı yapmaya uygun olan donörlerden titizlikle alınan kan ve kök hücre örnekleri Türk Kızılay'ın kan bankasına ve veri tabanına nakledildi.

Öncel, geçmiş yıllarda da dünya çapında gönüllü kök hücre bağışçıları sıralamasında üst sıralarda yer alan Türk Kızılay'a kurum olarak destek vermek istediklerini belirtti.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kan ve kök hücre bağışının önemini belirtti.