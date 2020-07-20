Adana'da evinde öldüğü sanılan genç uyurken bulundu ADANA - Adana'da komşuları tarafından haber alınamadığı için öldüğü düşünülen genç evinde uyurken bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde, yaşayan İ.Ç'den (15) bir süre haber alamayan komşuları, gencin ölmüş olab