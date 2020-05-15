Adana'da evin bahçesine atılan patlayıcı madde hasara neden oldu ADANA - Adana'da evin bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcı hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde patlama sesi duyanlar durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay