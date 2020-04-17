ADANA - Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) tarafından yapılan endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında toprak hazırlığı tamamlandı.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü kontrolünde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğince Sarıçam mevkisinde 139 hektar alanda yürütülen çalışmaları inceledi.

Yılmaz, endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında kısa zamanda maksimum fayda sağlamasının ormancılıkta önemli yeri olduğunu vurguladı.

Bu çalışmaların tekniğine uygun, ekonomik ve zamanında yapılmasının esas olduğunu ifade eden Yılmaz, eylül ayına kadar diğer sahaları da fidan dikimi için hazır hale getirmeye gayret ettiklerini kaydetti.







