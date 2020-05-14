ADANA - Adana'da eğitim yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 28 derslikli Şehit Abdullah Yıldırım Anadolu Lisesi, Yenidoğan Mahallesi 20 derslikli ilkokul ile Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 28 derslikli Şehit Alper Öçay Anadolu Lisesi ve Mithatpaşa Mahallesi 28 derslikli ilkokul inşaatlarında çalışmalar devam ediyor.

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, eğitim yatırımlarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde hayırsever Saniye Özaltın tarafından merhum eşi adına yaptırılan Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesi'nin yapımının tamamlandığını belirten Demirtaş, bu okulun kısa sürede bitirilerek öğrencilerle buluşturulacağını ifade etti.

Eğitim yatırımlarına önem verdiklerini aktaran Demirtaş, "Bizler ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımın, eğitim yatırımı olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın çağın gerektirdiği donanımlara uygun şartlarda eğitim görmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.