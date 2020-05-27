ADANA - Adana'da hasarlı araç satışı bahanesiyle bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen iki şüpheli hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanıklar E.G. ve Y.S'yle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli E.G. ve Y.S. hakkında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur Y.K'nin oto kaporta tamiri işi yaptığı ve internet sitesinde E.G'ye ait hasarlı bir otomobil ilanı görmesi üzerine şüpheliyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Müştekinin, Y.S. adına verilen banka hesabına, hasarlı araç için 4 bin lira kapora gönderdiği aktarılan iddianamede, buna karşın aracın teslim edilmediği ifade edildi.

İddianamede, iki şüphelinin üzerlerine atılı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.