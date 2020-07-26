ADANA - Adana'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arif A'nın kullandığı 01 BR 734 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda, devrildi.

Kazada, devrilen araçtan savrulan Hakan E. (18) ile Alican O, yaşamını yitirdi, sürücü Aydoğdu ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.











