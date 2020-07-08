Adana'da devrilen motosiklette aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, sepetli motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı.Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Kozan Göller Yaylası'na gelen Mahsuni Gonfer (24) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Bu