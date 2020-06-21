Adana'da denize giren baba boğuldu, oğlu kayboldu ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren baba boğuldu, 12 yaşındaki oğlu kayboldu.Alınan bilgiye göre, sahil ilçesine gelen Habib (39), oğlu Ali Ercan (12) ve yeğeni Samet Karayiğit serinlemek için denize girdi.Bir süre sonra dalgaların sürük