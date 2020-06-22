ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde babası ve akrabasıyla denize girdikten sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün, babası Habib Ercan (39) ve akrabası Samet Karayiğit ile denize girdikten sonra gözden kaybolan 12 yaşındaki Ali Ercan'ı, havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde Karataş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince yeniden başlandı.

Aramalarını DEGAK-10 arama kurtarma dalgıçlarıyla deniz altından, TCSG-13 Botu ve drone ile deniz üstünden sürdüren ekipler, çocuğun cansız bedenini sahilden 500 metre açıkta buldu.

Ekiplerce, bot yardımıyla sahile ulaştırılan çocuğun cesedi savcılığın incelemesinin ardından Karataş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Olay

Karataş ilçesinde, dün, Habib (39), oğlu Ali Ercan (12) ve yeğeni Samet Karayiğit serinlemek için denize girdikten bir süre sonra çevredekilerden yardım istemişti.

Samet Karayiğit çevredekilerin yardımıyla kurtarılmış, baba ve oğlu ise gözden kaybolmuştu.

Karataş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



