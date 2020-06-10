Adana'da darbedilip otomobilden atılan kişi yaralandı ADANA - Adana'da darbedildikten sonra otomobilden atılan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bir kişinin otomobilden atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine giden