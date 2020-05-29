Adana'da cuma namazı, salgın sonrası belirlenen alanlarda ilk kez kılındı ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Adana'nın Pozantı, Tufanbeyli ve Çukurova ilçelerinde cuma namazı belirlenen yerlerde kılındı.Pozantı ilçesinde vatandaşlar mesafe ve maske kuralına