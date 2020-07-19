ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde, yaklaşık 2 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Çandırlar Mahallesi Cırcır mevkisinde, kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, helikopter, 5 arazöz ve 2 su tankı ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.