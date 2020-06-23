ADANA - Adana'da, bir çiftçinin başkasına ait evde ölü bulunmasıyla ilgili, 2'si yakalamalı 10 sanığın 29'ar yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Cihat E, Doğan B, Emin Ö, Mustafa Ş, Selçuk A, Veysel A. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Hasan Ş, Zahir T. ile tutuksuz sanıklar Y.K. (17) ve Hayriye E'nin gelmediği duruşmada mahkeme başkanı, sanıklarla ilgili suç tarihinden 10 gün önce ve 5 gün sonrasını kapsayacak şekilde istenen telefon görüşmelerinin bilirkişiden gelmediğini söyledi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini isterken mahkeme savcısı ise sanıkların kaçarak delilleri karartabileceklerini belirtip tutukluluk hallerinin devamlarını talep etti.

Söz hakkı verilen sanıklardan Doğan B, önceki savunmalarını tekrarlayarak, suçu işlemediğini kaydetti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini talep etti.

Mahmeke heyeti, tutuklu sanıkları yurt dışına çıkma yasağı ile tahliye etti. Heyet, sanıklar Hasan Ş. ve Zahir T. hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi ertelendi.

- Olay

Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 28 Ekim 2018'de bir apartmanın 12. katında B.Ö. (55) ölü bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonunda B.Ö'nün ölümünden sorumlu oldukları iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Cihat E, Doğan B, Emin Ö, Mustafa Ş, Selçuk A, Veysel A. ile haklarında yakalama kararı bulunan Hasan Ş, Zahir T, tutuksuz sanıklar Y.K. (17) ve Hayriye E. ile ilgili "Nitelikli yağmaya teşebbüs, ihmalli davranışla kasten adam öldürme" suçlarından dava açılmıştı.





