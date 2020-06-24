ADANA - Yumurtalık Turizmini Geliştirme ve Çevreyi Koruma Dernek Başkanı Volkan Tarık Çay, Akdeniz sahillerinde bulunan kumsalların korunması için kamera sistemleri kurularak önlem alınmasını istedi.

Çay, yaptığı açıklamada deniz kumunun inşaatlarda dolgu malzemesi olarak kullanılmasına şahit olduklarını belirtti.

Bir santim deniz kumunun asırlar içinde oluşabildiğini ifade eden Çay, şöyle devam etti:

"Kumun kıymetini bilelim. Doğu Akdeniz'de plajlarda hala inşaatlarda dolgu malzemesi olarak deniz kumunun kullanıldığına tanık oluyoruz. Bilinçsiz hareket edilirse elbette bir gün plajlarımızda üzerine sere serpe uzandığımız, hatta yaşlılarımızın romatizma ağrıları için şifa kaynağı olarak gördükleri kum banyosunu arar olacağız. Özellikle İskenderun sahillerinde yaşam bulan ve gün geçtikçe sayıları azalan deniz kaplumbağaların üreme ve yumurtlama alanlarını da yok etmiş olacağız. Biz bu doğayı torunlarımızdan ödünç aldık. Onlara tekrar temiz bir çevre bırakmamız için sorumluluklarımız vardır. Her bir birey olarak tabiattaki doğal varlıklara sahip çıkarak korumamız lazım."