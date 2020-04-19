ADANA - Adana'da dün camını kırarak girdiği banka şubesinden kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan Mehmet A'nın (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kalacak yerinin olmadığını ve iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde uyumak için banka şubesine girdiğini söylediği ileri sürüldü.

Dün, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki banka şubesinin alarmının çaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmiş, binanın yan tarafındaki camlı bölümün kaldırım taşıyla kırıldığı belirlenmişti. Polis ekipleri, bankanın etrafını çevirerek içeride bulunan şüpheli Mehmet A'yı kaçmaya çalıştığı sırada yakalamıştı.