ADANA - Adana'da yolda yürüyen kadının kapkaç yöntemiyle çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aslıhan B. (26) iş yerindeki ilk mesaisine yetişmek için merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına bir kişi yaklaştı.

Şüpheli, Aslıhan B'nin cep telefonununu görüşme yaptığı sırada çalıp kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirlemek için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekip, zanlının kaçış anına ait görüntülere ulaştı.

Yapılan araştırmada şüphelinin "hırsızlık", "tehdit" ve "yaralama"dan emniyette suç kaydı bulunan Muhammed I. (18) olduğu tespit edildi.

Bir süre sonra ekip, zanlının çaldığı telefonu satmak için merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki iş yerine girdiğini haber aldı.

Adrese giden ekip, şüpheli Muhammed I'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.

İş yeri sahibi Esin Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının satmak için getirdiği telefonun şifresini bilmediği ve faturası olmadığı için çalmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Telefonu incelediği sırada mağdurun babasından telefona arama geldiğini ve çağrı gelen telefon numarasını gizlice aradığını kaydeden Ekinci, şunları söyledi:

"Karşımdaki kişi kızının telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığını ve kendilerinin şikayetçi olmak için karakolda bulunduklarını aktardı. Daha sonra bir polis, zanlıyı oyalamamızı isteyip kendilerinin hemen geleceğini söyledi. Bir süre sonra da polisler gelip zanlıyı yakaladı."

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, cep telefonunu sahibine teslim etti.

